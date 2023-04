Aulas de escola em São Paulo alvo de ataque serão retomadas nesta segunda-feira com reforço na segurança

Além do reforço de segurança da Ronda Escolar, os alunos, pais e a equipe da unidade de ensino contarão com apoio de equipe de saúde mental edit

247 - Nesta segunda-feira, a Escola Estadual Thomazio Montoro retomará as aulas após duas semanas do ataque que resultou na morte da professora Elisabete e quatro feridos. A Secretaria de Educação de São Paulo informou que os alunos, pais e funcionários da escola terão acesso a suporte de saúde mental.

Para garantir a segurança no entorno da escola, haverá um reforço de agentes da Ronda Escolar, do Gabinete Integrado de Segurança e do Programa Escola Mais Segura, informa o jornal O Globo.

De acordo com a Diretoria Centro Oeste, três turmas com cerca de 90 alunos irão retornar às aulas nesta segunda-feira. “Eles terão o apoio das equipes multiprofissionais de saúde e das atividades pedagógicas que serão desdobradas em oficinas de arte e grafitagem para repaginação da escola com todos os estudantes” explica a dirigente Jane Rúbia Adami da Silva.

O autor do ataque, um adolescente de 13 anos, é alvo de duas representações do Ministério Público.

