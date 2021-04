Aulas na cidade do Rio são suspensas após decisão liminar

247 - As aulas na cidade do Rio foram suspensas após decisão liminar na noite deste domingo. A sentença foi dada pelo juiz Roberto Câmara Lacé Brandão durante o plantão judiciário e cabe recurso. A informação é do jornal O Globo.

A decisão afeta a rede municipal e privada da cidade e foi tomada após ação popular protocolada por políticos de partidos como PT e PSOL.

A reportagem ainda acrescenta que, na sentença, o juiz afirma que "a preciptação da volta às aulas presenciais, nesse contexto, enseja um aumento desarazoado da elevação do risco de contágio, tanto no que tange aos alunos e seus familiares, como também no que diz respeito a classe dos professores e demais profissionais envolvidos na atividade de ensino".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.