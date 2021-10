Aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para 100% dos alunos em SP

A partir da próxima segunda-feira (18), estudantes da rede pública do estado de São Paulo poderão deixar de frequentar as escolas apenas com apresentação de justificativa médica edit

247 - O governo de São Paulo determinou que as aulas presenciais voltem a ser obrigatórias na rede pública e privada do estado a partir da próxima segunda-feira (18). Depois, estudantes poderão deixar de frequentar as escolas apenas com apresentação de justificativa médica. Na rede pública, são cerca de 3,5 milhões de alunos distribuídos em mais de 5,4 mil escolas em todo a unidade federativa.

De acordo com a secretaria, o distanciamento entre as carteiras será incialmente mantido, mas deixará de ser exigido a partir do dia 3 de novembro.

Ao jornal O Estado de S.Paulo, o secretário Rossieli Soares afirmou que "a regra é: criança na escola todos os dias e não alguns dias". "A sociedade já voltou, as pessoas estão tendo convivência mais aberta e é preciso priorizar a educação, senão não vamos recuperar a aprendizagem", disse.

