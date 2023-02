Aumenta o número de mortes por causa das chuvas em SP

De acordo com o governo paulista, mais de 600 pessoas estão envolvidas no trabalho de reconstrução de áreas afetadas por enchentes edit

247 - Aumentou para 48 o número de mortos por conta das chuvas no estado de São Paulo desde o último sábado (18). Bombeiros, agentes da Defesa Civil e os moradores ajudam nas buscas. De acordo com o governo paulista, mais de 600 pessoas estão envolvidas no trabalho de reconstrução de áreas afetadas por enchentes.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, o governo Jair Bolsonaro (PL) deixou apenas R$ 25 mil para ajudar vítimas de desastres naturais no País.

O governo informou que há 1.730 desalojados (que precisaram deixar suas casas e foram para a residência de amigos ou parentes) e 766 desabrigados (que perderam as suas casas e não têm para onde ir) em decorrência das chuvas.

