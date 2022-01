Aumento de 46,6% no salário do prefeito de SP começa a valer em 2022

Apoie o 247

Daniel Haidar, Metrópoles - O ano começa com um aumento de 46,6% no salário do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), a partir deste sábado (01/01). Com o reajuste, sancionado no fim de 2020 pelo então prefeito Bruno Covas, o salário de Nunes sobe de R$ 24 mil para R$ 35 mil.

O salário do prefeito de São Paulo serve também de teto salarial para a remuneração dos servidores públicos municipais no topo da carreira. Por isso, o reajuste também elevará o salário da elite do funcionalismo municipal.

A prefeitura estima que o aumento custe um adicional de R$ 51 milhões para a arrecadação municipal.

