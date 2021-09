Autoridades brasileiras identificaram caso de 'vaca louca' atípica em Minas

O Ministério da Agricultura coletou amostras do animal, que foram enviadas a um laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) no Canadá para análises mais detalhadas edit

247 - O sócio-diretor da Scot Consultoria, Alcides Torres, informou que autoridades brasileiras identificaram um caso de "vaca louca" atípica em um animal com mais de 10 anos em Minas Gerais. De acordo com ele, a suspeita foi informada aos frigoríficos que atuam na região pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). O Ministério da Agricultura coletou amostras do animal, que foram enviadas a um laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) no Canadá para análises mais detalhadas, afirmou o dirigente.

Com a análise laboratorial, a ideia é descartar a influência de fatores externos no caso, o que poderia influenciar na comercialização para o mercado externo. Os relatos foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo e reproduzidos pelo portal Uol.

A notícia desencadeou um movimento de queda nos contratos futuros do boi gordo na B3 e no mercado físico em consequência de maior cautela do setor quanto a uma eventual restrição nas exportações de carne bovina brasileiras.

"No (mercado) físico, nós já estávamos observando um recuo nas cotações da arroba do boi gordo, em função do aumento da oferta de gado confinado em algumas praças pecuárias. Com esse caso da doença, a tendência é que o mercado continue frouxo", disse Torres.

O especialista disse que os grandes frigoríficos decidiram suspender as exportações até que a situação seja esclarecida. "Isso é bom porque mostra o comprometimento da cadeia brasileira com a segurança alimentar", acrescentou.

