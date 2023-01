Avenida Rei Pelé, no Rio, já tem novas placas

A Prefeitura do Rio de Janeiro promoveu nesta quarta a troca das placas da Avenida Rei Pelé, antiga Presidente Castelo Branco, conhecida com Radial Oeste edit

247 — A Prefeitura do Rio de Janeiro promoveu nesta quarta-feira, 4, a troca das placas da Avenida Rei Pelé, antiga Presidente Castelo Branco, conhecida com Radial Oeste. A mudança já havia sido anunciada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), no dia do enterro do Rei do Futebol, na terça-feira, 3.

Paes realizou uma enquete nas redes sociais, para definir o nome — entre Avenida Pelé e Avenida Rei Pelé — e os internautas decidiram para incluir “rei” no nome da avenida.

“Agora é oficial! Avenida Rei Pelé!”, anunciou Paes no Twitter nesta quarta.

Agora é oficial! Avenida Rei Pelé! pic.twitter.com/aWOnFKExls — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 4, 2023

