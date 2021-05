Avião da Azul faz pouso de emergência no Galeão

A avião seguia para Brasília (DF), mas retornou ao Rio de Janeiro, pousando no Galeão, por causa de um problema na turbina edit

247 - O voo 4800 da companhia Azul, que saiu do Rio de Janeiro com destino a Brasília (DF), fez na manhã desta segunda-feira (10) um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Segundo o jornal Valor Econômico, a aeronave apresentou problemas na turbina esquerda.

No trajeto, o avião retornou ao Rio de Janeiro, pousando no Galeão. Não foi informado se a viagem seguirá no mesmo avião, nem o que provocou o problema na turbina.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.