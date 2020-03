Avião é isolado em BH após copiloto apresentar sintomas do coronavírus

A aeronave partiu de Belém (PA) com 131 passageiros e seis tripulantes. Depois foi isolada após aterrissar na capital mineira. Com febres e espirros, o copiloto foi encaminhado ao serviço médico edit

247 - Um avião da Azul Linhas Aéreas foi isolado na tarde desta segunda-feira (16) no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), após o copiloto apresentar sintomas de coronavírus. A aeronave partiu de Belém (PA) com 131 passageiros e seis tripulantes. Depois foi isolada após aterrisar na capital mineira. Com febres e espirros, o copiloto foi encaminhado ao serviço médico.

De acordo com nota divulgada pela Azul, o desembarque ocorreu sem irregularidades, e os clientes e tripulantes do voo estão sendo avaliados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Recentemente, o avião teria feito um voo da cidade de Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), para Belém. De acordo com o site especializado FlightRadar24, o avião pousou no Aeroporto de Confins e foi ao terminal de cargas, onde está isolado.