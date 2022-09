Avião que levava Jair Bolsonaro arremete em aeroporto

A aeronave saiu do município de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, onde o candidato à reeleição cumpriu agenda de campanha edit

247 - O avião que transportava Jair Bolsonaro (PL) arremeteu na tarde desta sexta-feira (23) no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Arremetida é quando o avião interrompe o pouso por algum motivo. A aeronave saiu do município de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, onde o candidato à reeleição cumpriu agenda de campanha.

De acordo com o portal G1, a arremetida aconteceu porque, antes do pouso do avião da Força Aérea Brasileira, um avião que estava decolando da Pampulha atropelou um pássaro e, em consequência, atrapalhou as operações de embarque e desembarque no aeroporto da capital mineira. Além do avião presidencial, duas aeronaves arremeteram.

O avião em que Bolsonaro estava pousou com segurança 15 minutos após a arremetida, realizada por volta das 16h20.

O procedimento é considerado normal e seguro na aviação. Entre os motivos que podem levar a uma arremetida, estão chuva forte sobre o aeroporto, rápida mudança na direção ou na velocidade do vento e algum obstáculo na pista, como um animal ou pedras.

