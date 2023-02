Avó de bolsonarista que internou a própria mãe à força para garantir pensão chama neta de “psicopata”

Patrícia e o atual companheiro Rafael Machado foram presos na última sexta-feira (24), no Catete, na Zona Sul do Rio. edit

247 - Patrícia de Paiva Reis, presa por suspeita de manter a própria mãe internada, mesmo sem estar doente e de forma compulsória, não realizou exames psiquiátricos determinados pela Justiça, segundo parentes. De acordo com o portal G1, o pedido foi feito em 2020, durante o processo que avalia a guarda do filho de 9 anos.

Patrícia e o atual companheiro Rafael Machado foram presos na última sexta-feira (24), no Catete, na Zona Sul do Rio. O casal é suspeito de manter a idosa Maria Aparecida Paiva, mãe de Patrícia, internada à força em duas clínicas de Petrópolis, na Região Serrana.

Para a avó materna e a tia paterna do menino, Patrícia é "psicopata" e só mantém a guarda do menino por causa da pensão.

"É surreal tudo isso. A própria mãe dela fala que ela é psicopata. Desde 2020 tem uma determinação para ela fazer uma avaliação psiquiátrica. Ela está fugindo do exame, até por saber do próprio diagnóstico. Só isso explica. A Justiça determinou que todos fizessem os exames e só ela não fez", disse Carina Atenna, tia paterna do menor de idade.

Patrícia já se manifestou nas redes sociais em apoio a Jair Bolsonaro (PL) e chegou a posar com arma e camiseta do ex-mandatário em frente a um espelho.

