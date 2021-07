Avô materno de Henry Borel morre de Covid-19

O funcionário civil da Aeronáutica Fernando José Fernandes da Costa e Silva estava internado próximo à casa onde vivia com a mulher, a professora Rosângela Medeiros da Costa e Silva, e o filho mais novo. Ele é pai de Monique Medeiros da Costa e Silva, presa por acusações de tortura contra o menino Henry Borel, que faleceu aos 4 anos devido a constantes agressões edit

247 - Avô materno de Henry Borel, o funcionário civil da Aeronáutica Fernando José Fernandes da Costa e Silva morreu, na noite deste domingo (11) por causa da Covid-19. O idoso, pai de Monique Medeiros da Costa e Silva, estava internado em um hospital particular, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

A professora e namorado, o médico e ex-vereador Jairo de Souza Santos, o Dr. Jairinho são réus por tortura e homicídio triplamente qualificado contra o menino, coação no curso do processo e fraude processual. Os dois estão presos no Rio. O menino morreu em março.

Fernandes estava internado próximo à casa onde vivia com a mulher, a professora Rosângela Medeiros da Costa e Silva, e o filho mais novo. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (12) pelo jornal Extra (RJ).

Quando o aparelho de celular de Monique foi periciado por profissionais do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), investigadores recuperaram 134 mensagens entre a professora e Fernando entre os dias 13 e 24 de março. Ao idoso, ela escreveu, à 1h18 de 15 de março: "devo merecer o que está acontecendo. Tudo foram escolhas minhas. Agora estou colhendo. Me sinto muito culpada".

O pai respondeu: "Todos nós erramos".

Monique argumentou: "Eu deveria ter colocado ele na cama dele que era mais baixa. Deveria ter dormido no quartinho dele com ele". "Nada acontece se Deus não permitir", rebateu Fernandes.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.