Baixada Santista decide manter praias fechadas e restringir acesso à região

Rede Brasil Atual - O Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista (Condesb) aprovou nesta quinta-feira (19) mais nove medidas restritivas para combater o avanço do coronavírus. Foi aprovada “restrição total” de acesso à faixa de areia. As decisão de manter praias fechadas se estende a barracas, cadeiras, guarda-sol e ambulantes, a partir de amanhã.

A região inclui os municípios de Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Praia Grande, Bertioga, Peruíbe, Itanhaém e Mongaguá. Os prefeitos se reuniram por vídeoconferência. Também participaram representantes da Agência Metropolitana da Baixada (Agem) e do Departamento Regional de Saúde, além do secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

Também a partir de amanhã, estarão fechados os shoppings, com exceção de serviços considerados essenciais, como supermercados e farmácias. Da mesma forma, casas noturnas, academias e templos religiosos devem permanecer fechados. As prefeituras recomendam ainda “redução do atendimento em restaurantes, bares e lanchonetes, com incentivo ao delivery”.

Epicentro do vírus

Os chefes do Executivo pretendem, além de manter praias fechadas, restringir o funcionamento da rodoviária, à exceção de serviços essenciais, como saúde, assistência social e segurança. “Será encaminhada carta ao governador João Doria solicitando o atendimento deste pedido por meio da Artesp [Agência de Transporte do Estado] e concessionária”, diz o conselho.

“São Paulo é o epicentro do novo coronavírus no Brasil e estamos tendo uma curva de crescimento maior que a da Itália. Embora não tenhamos, ainda, casos confirmados, é preciso se prevenir”, afirmou o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSDB). “Fazemos um apelo para que as pessoas fiquem em casa, que tenham a dimensão e a consciência da gravidade que estamos vivendo”, acrescentou, durante entrevista coletiva.

Assim, os prefeitos manifestaram ao governo estadual a decisão de restringir o acesso às cidades da Baixada. “Pedimos que seja iniciada campanha de conscientização para desestimular o uso do sistema Anchieta-Imigrantes por parte das pessoas que não têm a necessidade de utilizá-lo. Vamos passar essa deliberação para o governo do estado para que a Artesp fiscalize”, disse Barbosa.

A partir da próxima segunda-feira (23), estarão interrompidas as atividades de hotéis e pousadas. Hoje mesmo, ninguém pode mais se hospedar. Imóveis desocupados e de uso ocasional serão monitorados a fim de “evitar a vinda de pessoas para cumprimento de quarentena na região”.

Como parte de um plano de contingência, serão solicitados mais 20 leitos de UTI para Guarujá, 14 leitos para Bertioga, 10 para Praia Grande e quatro para São Vicente. Serão suspensos atendimentos de rotina nas unidades básicas, “com exceção de projetos estratégicos, por exemplo o pré-natal”.

Já o secretário Vinholi disse que vai posicionar o governador, “para que possamos acionar as concessionárias, a fim de que desestimulem a vinda das pessoas à Baixada”.