Bala perdida atravessa mão do pai e atinge garoto na cabeça no Rio

Um menino ide cinco anos estava com o pai em uma partida de futebol no morro São João quando policiais da UPP e criminosos começaram a trocar tiros. O pai de Arthur, Paulo Roberto Monteiro, se jogou por cima do filho para protegê-lo e foi atingido por uma bala na mão. O projétil atravessou a mão de Monteiro e ficou alojada na cabeça do garoto edit

247 - Um menino identificado como Arthur Gonçalves Monteiro, de cinco anos, foi atingido por uma bala perdida na noite de segunda-feira (27), no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele foi baleado na cabeça e está em estado grave no Hospital Salgado Filho.

A criança estava com o pai em uma partida de futebol no morro São João quando policiais da UPP e criminosos começaram a trocar tiros. O pai de Arthur, Paulo Roberto Monteiro, se jogou por cima do filho para protegê-lo e foi atingido por uma bala na mão. O projétil atravessou a mão de Monteiro e ficou alojada na cabeça do garoto.

Monteiro foi medicado e passa bem.

A Polícia Civil vai investigar de onde partiu o tiro que atingiu Arthur. Ninguém foi preso na troca de tiros.