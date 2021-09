Baleia-jubarte é encontrada morta em praia do Leblon

Dez garis trabalharam na remoção do corpo do animal edit

247 - Uma baleia-jubarte foi encontrada morta em uma praia do Leblon, ao lado do Canal do Jardim de Alah, na manhã deste sábado (18), informou a Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana). A companhia removeu o corpo do animal e acionou os técnicos do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, MAQUA, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Dez garis trabalharam na remoção. Eles precisaram do auxílio de uma escavadeira, um trator esteira, um caminhão basculante e uma pá carregadeira. (Com informações da CNN Brasil).

