Bancários da Caixa reforçam solidariedade em campanha SOS Petrópolis

Fenae - A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) está recebendo doações para a população da cidade serrana do Rio de Janeiro arrasada pelas chuvas e enchentes. A ação faz parte da campanha “SOS Petrópolis” e é desenvolvida pela Fenae em parceria com a Associação do Pessoal da Caixa do Rio de Janeiro (Apcef/RJ).

As doações de alimentos não perecíveis, roupas e outros donativos — como água mineral, máscaras e produtos de higiene — podem ser entregues na sede da Apcef no Centro do Rio [Av 13 de Maio, 23, Sobreloja] ou na unidade campestre da associação, em Jacarepaguá [Estrada do Quitite, 362, Freguesia], das 10h às 16h. Pelo PIX da Fenae, é possível fazer doações financeiras: 34.267.237/0001-55.

“A situação em Petrópolis é grave e mais uma vez contamos com a solidariedade dos brasileiros e dos empregados da Caixa na ajuda às famílias atingidas por esta tragédia", afirma o presidente da Federação, Sergio Takemoto.

Empregados da Caixa ainda podem contribuir doando pontos do programa institucional

“Movimento Solidário”, no site “Nosso Valor” (https://nossovalor.fenae.org.br/). “Essa corrente de solidariedade é o que nos move e a campanha SOS Petrópolis tem um papel muito importante neste momento de dificuldade enfrentado pelos moradores da cidade”, ressalta o diretor de Formação da Fenae e presidente do Instituto Fenae, Jair Pedro Ferreira.

Ao lembrar que duas agências da Caixa foram destruídas e permanecem fechadas em Petrópolis, o presidente da Apcef/RJ, Paulo César Matileti, reforça a importância da união dos bancários da Caixa. "Muitas pessoas do município, que já estavam em uma situação complicada por causa da pandemia, agora não têm nem onde morar", observa.

“Estamos fazendo essa convocação para que toda a sociedade possa ajudar", acrescenta Matileti.

