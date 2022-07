Bancários protestam contra Pedro Guimarães e por justiça às vítimas de assédio na Caixa

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - Bancários organizaram atos púbicos em agências da Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo, nesta terça-feira (5), em protesto contra o assédio moral e sexual na instituição. Organizados pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região e outras entidades, os protestos ocuparam as frentes de duas agências e dois prédios administrativos do banco nas zonas oeste, norte e sul, além de uma agência do Bradesco na região central.

O ato foi convocado ontem (4) pelo Comando Nacional dos Bancários, com objetivo de intensificar as denúncias de assédio sexual desencadeadas por empregadas da Caixa contra a conduta de seu ex-presidente, Pedro Guimarães. Há exatamente uma semana, reportagem do portal Metrópoles divulgou relato de ao menos cinco vítimas que denunciaram toques em partes íntimas sem consentimento, por parte de Guimarães, além de falas, abordagens e convites inconvenientes e desrespeitosos. Os casos de assédio teriam ocorrido em situações em que funcionárias viajavam com o ex-presidente da Caixa por determinação dele.

Com faixas, as manifestações também exigiram que as investigações iniciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e do Trabalho (MPT) sejam aprofundadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cobrança e apuração

“Nós cobramos que ele (Pedro Guimarães) pague por isso e que os órgãos competentes, inclusive, façam as apurações e as punições devidas. Acabou de entrar a nova presidente Daniella (Marques) que tem falado como se ela fosse apurar. Mas não é papel do presidente da Caixa apurar (as denúncias). Ela entrou e vai presidir o banco . Quem tem que apurar é a ouvidoria da Caixa, Ministério Público e TCU (Tribunal de Contas da União). Eles são (os órgãos) competentes para isso e têm que fazer com rigor. Essa é a nossa cobrança”, frisou a dirigente do sindicato Tamara Siqueira, empregada da Caixa, durante o protesto na agência Iguatemi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós vamos ficar em cima para que isso seja feito e não caía no esquecimento. E para dar suporte para todas as pessoas que denunciaram e as que ainda não denunciaram. Porque temos certeza que tem muita gente que não denunciou, inclusive não só o Pedro Guimarães, mas pessoas de sua equipe e de outros cargos na empresa”, acrescentou a bancária.

O dia de luta também antecipa as reivindicações que devem ser levadas pelos bancários para a mesa de negociação com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), amanhã (6). De acordo com a presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Juvandia Moreira, a entidade quer cobrar que medidas mais efetivas sejam adotadas diante das acusações de que servidoras foram perseguidas e até removidas de suas funções por denunciar o ex-presidente. Além de que as acusações contra Guimarães estariam sendo acobertadas desde 2019 e foram ignoradas pelos sistemas de ouvidoria da Caixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atos em todo o Brasil

“Estamos no Brasil inteiro fazendo essas atividades, em Brasília, na região Norte, Nordeste e Sul do país, cobrando uma apuração séria. E que tenha um processo de formação para que as pessoas saibam o que é o assédio sexual e não o pratiquem porque serão punidas seriamente, seja o presidente do banco ou qualquer outra pessoa”, comentou Juvandia no ato.

Pela manhã, também houve protestos em agências da Caixa em Belo Horizonte e Campo Grande. Além dos locais públicos, os bancários também ocuparam as redes sociais, emplacando a hastag #BastaDeAssédio. Desde as 11h30, o termo está entre os mais 15 assuntos mais comentados no Twitter. Na manifestação, os bancários denunciaram ainda que o caso de Pedro Guimarães não é um ato de assédio isolado e tem acontecido com frequência. Uma pesquisa encomendada pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), no final de 2021, mostrou que seis em cada 10 funcionários do banco sofreram assédio moral no ano passado. E quase 70% já testemunharam esse tipo de violência no trabalho.

“Queremos que tenha um processo de apuração e também de acolhimento e proteção às trabalhadoras que fizeram a denúncia. Vamos cobrar isso na mesa (de negociação) e seriedade com o tema porque isso tem acontecido bastante. Até porque temos um presidente da República (Jair Bolsonaro) que diz que mulher tem que ganhar menos e que tem uma filha mulher porque fraquejou. Então essa pessoa incentiva esse tipo de prática. (…) Mas estamos aqui hoje dizendo que isso não pode e basta de assédio”, ressaltou a presidenta da Contraf-CUT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Que todos responsáveis pela prática de assédio sexual e moral sejam investigados e punidos! E que as denunciantes sejam protegidas e acolhidas. #BastaDeAssedio pic.twitter.com/iQ68ZfJgPV — Sindicato dos Bancários de BH e Região (@bancariosbh) July 5, 2022

Assédio moral e sexual são crimes e a gente não vai descansar enquanto os assediadores não forem punidos! #BastaDeAssedio pic.twitter.com/jkfQtXd3ii — Contraf-CUT (@Contraf_CUT) July 5, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE