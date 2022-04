Bar "Miúda", no centro de SP, é detonado após barrar entrada de mães com seus filhos

Apoie o 247

ICL

247 - Uma mãe foi impedida de entrar acompanhada do filho de 5 anos no bar Miúda, em Santa Cecília, no centro de São Paulo, na tarde de domingo (3). A fotógrafa Marcelle Cerutti - que é mãe solo - tinha ido até o local para comemorar o aniversário de uma amiga, por volta das 17h, quando foi barrada na porta do estabelecimento por um funcionário. A reportagem é do jornal O Globo.

"Aparentemente o bar que aceita todo mundo não aceita mães solo com seus filhos. Não era balada, não era noite, era um espaço aberto e eu só ia ficar um pouco", disse na publicação.

O Miúda Bar é conhecido na região por se apresentar como um espaço que aceita todas as pessoas. Em um post publicado nas redes sociais, o estabelecimento alegou que vem informando sobre a proibição de crianças no local. "Desde dezembro postamos regularmente no Instagram que, para entrar no bar, é preciso apresentar RG/CNH para conferirmos se a pessoa é maior de idade”. E disse ainda que “algumas decisões são individuais, mas outras, coletivas. Apenas queremos ser verdadeiros e conscientes quando dizemos qual o público que conseguimos atender”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fotógrafa comentou, na mesma publicação, que a "resposta era rasa, se defendendo da repercussão, sem nenhum pedido de desculpas”. E completou: "A alimentação? Vocês juram que esse é o argumento? Eu tinha acabado de dar lanche pro meu filho na padaria antes de ir, já sabendo que o cardápio de vocês não serviria pro meu filho”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acontecimento gerou grande comoção nas redes sociais e trouxe à tona debates sobre a exclusão maternal da vida social.

Veja a repercussão:

Esse rolê do Miuda bar proibir a mãe de entrar no estabelecimento me fez refletir sobre uma coisa: como paulistano é cafona, né? Transformaram esse espelunca num bar super hypado. O lugar é literalmente um estacionamento caindo aos pedaços, com cadeiras de praia pic.twitter.com/IzNtqTTN2B CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 5, 2022

eu quero que esse estacionamento merda cheio de cadeira de praia e todo esquerdinha das ideia se foda. fizeram uma mãe passar uma super humilhação ontem pq eles são excludentes com criança. domingo à tarde. pet pode, criança não. lixos. o nome é MIÚDA BAR. https://t.co/X0ZcuaTFqf — carol rocha (@tchulim) April 4, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

no miúda pode pet mas não pode criança acompanhada da mãe? ano passado teve episódio de racismo, né? acusaram uma pessoa negra de roubar a cadeira foi o maior bafafá. sem contar a acessibilidade: cadeiras p/ pessoas gordas e aquele chão d brita se vc usa cadeira de rodas não rola — jurídico da toalha do lula (@camirocha) April 4, 2022









Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE