Barco afunda após pegar fogo no litoral paulista

Três pessoas estavam na embarcação, no sul de Ilhabela, no litoral de São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Um barco de pequeno porte, com três tripulantes, pegou fogo, na tarde desta quarta-feira (2), sul de Ilhabela, no litoral de São Paulo. As três pessoas que estavam na embarcação pularam na água e foram resgatadas por outro barco que passava no local.

Os bombeiros foram acionados para atender a um caso de fogo no barco, por volta das 14h50. Segundo a Folha de S.Paulo, integrantes da corporação chegaram após cerca de 40 minutos e o barco ainda estava em chamas.

A Capitania dos Portos vai instaurar um inquérito com o objetivo de apurar as causas do incêndio, assim como quem tripulava a embarcação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE