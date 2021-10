“Barraqueiro”: professor acusa motorista de ônibus de homofobia em SP

Apoie o 247

Portal Metrópoles - O professor Matheus Felipe Rezende da Silva, de 23 anos, acusa o motorista de uma empresa do transporte municipal de Sorocaba, em São Paulo, de homofobia, após ter sido agredido pelo profissional, de acordo com o boletim de ocorrência que registrou na delegacia nessa segunda-feira (11).

Matheus estava com o namorado quando embarcou em um ônibus, no bairro Campolim. De acordo com a reportagem do G1, o professor tinha passagem física e o companheiro possuía um código que seria validado por meio de um aplicativo. Após erro na leitura do código, no momento em que passavam pela catraca, os dois pediram ajuda ao motorista e teriam sido ofendidos.

Na denúncia, Matheus conta que ele e o namorado foram quase obrigados a descer do ônibus. No entanto, ele apresentou mais uma vez o comprovante de pagamento da passagem do namorado e eles conseguiram seguir a viagem. Até que, no meio do trajeto, o condutor parou novamente o veículo e teria exigido que saltassem do veículo.

O motorista passou a xingar o casal utilizando termos como “idiota” e “barraqueiro”. A Polícia Militar foi acionada quando o casal já estava fora do ônibus, que seguiu sem os dois. À polícia, Matheus também afirmou ter ouvido a frase “essa raça só sabe fazer barraco”.

O caso será investigado pela Polícia Civil de São Paulo como discriminação em razão de orientação sexual. A Urbes, empresa responsável pelo transporte público em Sorocaba, ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

