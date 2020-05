Base de Bolsonaro, Academia Militar das Agulhas Negras suspende aulas após contágio por covid-19 disparar

Da Agenda do Poder – A forma irresponsável com que o presidente Bolsonaro tem tratado a pandemia do coronavírus tem produzido consequências devastadoras em redutos fieis à sua orientação: a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, enfrenta a aceleração desenfreada do contágio. Dos 118 casos registrados no município, 27 foram registrados na Aman. No ranking de casos por bairro, nenhum outro tem tão elevado número de pessoas infectadas.



Somente agora, após a crescimento descontrolado dos contágios, o comando da Aman tardiamente suspendeu as atividades de ensino. Em comunicado oficial, a instituição militar informa a suspensão das atividades de conteúdo programático entre os 8 e 27 de maio. Até então nem mesmo o uso de máscaras era exigido na cidade acadêmica que reúne cerca de 13 mil pessoas, dos quais 1,8 mil são cadetes.

“O Comando da AMAN tomou, portanto, a decisão de oferecer aos Cadetes a possibilidade de adesão à liberação para a visita aos seus familiares. Foram mantidas as recomendações para a manutenção da disciplina de prevenção sanitária e a sua difusão no âmbito dos grupos sociais para onde se deslocarem. Importante ressaltar que a adesão ao período de licenciamento é voluntária. Assim, dos 1.765 Cadetes, cerca de 1.700 devem deixar a Academia. O Cadete que desejar poderá permanecer nas instalações da AMAN tendo acesso às medidas sanitárias correntes”, informa o boletim da instituição.

Foi na Aman que em novembro de 2014 o então deputado Jair Bolsonaro fez seu primeiro discurso se apresentando como postulante à presidência da República, pouco antes da cerimônia anual da entrega do Espadim, a formatura dos aspirantes ao oficialato do Exército brasileiro. Bolsonaro é ex-aluno da Academia, onde mantém importante reduto eleitoral. Nas eleições à Câmara dos Deputados, o ex-capitão obtinha expressivas votações na Vila Militar da unidade.

