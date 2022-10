Bastidores da prisão de Roberto Jefferson: delegado avisou ministro que envolvimento dele iria "piorar o circo"

"Vai fortalecê-lo politicamente", afirmou um delegado sobre o deslocamento do ministro Anderson Torres (Justiça) para a casa do ex-deputado, no Rio edit

247 - Um delegado da Polícia Federal (PF) no estado do Rio de Janeiro disse ao ministro da Justiça, Anderson Torres, que, se o membro do governo Jair Bolsonaro fosse à casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) na capital fluminense, não seria bom para resolver o conflito do ex-parlamentar com policiais. "Honestamente, ministro, vai piorar o circo. Não vai mudar o cenário e ainda vai fortalecê-lo politicamente", afirmou o delegado.

O petebista tentou resistir à prisão. “Eu só me entrego quando o ministro chegar", disse o ex-parlamentar, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (27) pela Revista Piauí. "Só saio daqui morto", complementou Jefferson.

O ex-deputado foi preso no último domingo (23) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e trocou tiros quando percebeu que a polícia estava na casa dele para cumprir a ordem do Supremo. O petebista recebeu ordem de prisão após chamar a ministra do STF Cármen Lúcia de "prostituta arrombada" na semana passada.

