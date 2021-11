Bauru entra em estado de emergência em razão da crise hídrica

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Prefeitura de Bauru, no interior de São Paulo, decretou estado de emergência em razão da crise hídrica. A medida permite a contratação de empresas e a compra de materiais sem licitação para auxiliar no combate à situação.

O nível da Lagoa de Captação do Rio Batalha está cada vez mais baixo devido à falta de chuvas. A crise de abastecimento atinge 130 mil moradores, que, hoje, estão em um regime de racionamento.

“Como medida de enfrentamento a esse período difícil, decretei estado de emergência por escassez de água. Com essa medida, vamos acelerar as ações imediatas para colocar água na casa de quem precisa, nos próximos dias”, disse a prefeita Suéllen Rosim (Patriota). (Com informações do JCNET).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE