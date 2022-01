Bebê de seis meses é vacinado com o equivalente a seis doses da vacina da Pfizer e vai parar no hospital

Apoie o 247

ICL

247 - Bebê de seis meses da cidade de Altinópolis, na região de Ribeirão Preto (SP), foi parar no hospital após receber, por engano, o conteúdo de um frasco inteiro da vacina da Pfizer, o equivalente a seis doses, contra a Covid-19. A menina foi levada ao posto de saúde, no dia 17 de janeiro, para receber a vacina que previne doenças como coqueluche, meningite, tétano e hepatite.

“Quando a gente estava indo embora, ela [técnica de enfermagem] me chamou e disse que tinha aplicado uma vacina errada nela. Na hora que ela foi jogar o frasco fora, ela viu que era o frasco da Pfizer conta a Covid e que tinha aplicado nela [bebê]. Ela me disse que ela tomou o frasco inteiro, o frasco equivale a seis doses da vacina da Pfizer, então nem foi uma dose só”, disse a mãe, que é profissional de saúde, informa o g1.

A técnica entrou em contato com a Vigilância Sanitária e acionou uma médica do posto de saúde para examinar a bebê. A menina foi levada ao Hospital das Clínicas (HC) de Ribeirão Preto, onde permaneceu por três dias em observação. Ela teve alta no dia 21 e segue sendo acompanhada em casa por profissionais de saúde de Altinópolis.

PUBLICIDADE

A mãe elogiou a conduta da profissional de saúde:

“Ela poderia ter ficado quieta, mas ela foi profissional e, graças a Deus, a gente pode fazer o acompanhamento para a menina. Não deveria acontecer erros, infelizmente aconteceu, mas eu não a julgo. Poderia ser eu a profissional da enfermagem a cometer o mesmo erro. Não deveria acontecer, mas eu sou grata a ela por ela ter nos falado, ter me dito, porque ela poderia ter omitido”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE