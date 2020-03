Bebianno: Carlos Bolsonaro é responsável pela facada contra seu pai

O ex-ministro da Secretaria- Geral da Presidêncial, Gustavo Bebianno, culpou Carlos Bolsonaro pela facada contra seu pai: "[Carlos Bolsonaro] atrapalhou o esquema de segurança, o que resultou no não uso do colete [à prova de balas] e naquela tragédia da facada" edit

247 - Nesta segunda-feira (2), o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, participou de entrevista no programa “Roda Viva” e atribuiu responsabilidade ao vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) pelo atentado contra seu próprio pai, Jair Bolsonaro (sem partido), em comício na cidade de Juiz de Fora (MG).

"A única viagem que o Carlos fez conosco foi essa de Juiz de Fora e ainda deu azar", disse Bebianno, no programa. "[Ele] atrapalhou o esquema de segurança, o que resultou no não uso do colete [à prova de balas] e naquela tragédia da facada", completou.

Segundo ex-ministro, o filho “02” do chefe do executivo se comportou de maneira infantil e irresponsável: “Ele foi dentro do carro com um drone. Parecia uma criança", "Nem eu, nem o capitão Cordeiro e nem o Max, do BOPE, pudemos ir no carro. O resultado? Ele [Jair Bolsonaro] desembarcou sem o colete. O colete não teria evitado 100% o ferimento, mas teria limitado a penetração da faca", concluiu.