247 - O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência do governo Bolsonaro, Gustavo Bebianno (PSDB-RJ), será candidato a prefeito do Rio de Janeiro nas eleições municipais deste ano, informou no seu blog n’O Globo o jornalista Lauro Jardim.

O anúncio oficial será feito nesta quinta-feira 5, às 11h, no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador João Doria, segundo a nota.

Com o início da crise do governo Bolsonaro, Bebianno foi o primeiro ministro a ser demitido do cargo, tendo assumido no lugar o general Floriano Peixoto, na época.

Com o lançamento da candidatura de Bebianno para a prefeitura, a então candidata do PSDB na cidade, Mariana Ribas, “foi convocada por Doria para atuar na área da cultura em São Paulo”, diz o jornalista.

Com isso, é possível um cenário de divisão da direita para a prefeitura do Rio em 2020. Crivella (PRB) busca a reeleição, Eduardo Paes (DEM) quer voltar e, agora, o PSDB decide lançar Bebianno.