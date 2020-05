Bela Gil e marido se filiam ao PSOL

“E olha quem se filiou ao Psol! A ativista e chef de cozinha Bela Gil e o empresário João Demasi! Estamos muito felizes com a chegada de vocês”, escreveu Juliano Medeiros, presidente do PSOL edit

247 - Em uma postagem nas redes sociais, a apresentadora Bela Gil, filha de Gilberto Gil, se filiou ao PSOL junto com o marido, o empresário João Paulo Demasi.

A informação foi publicada na página das redes sociais do presidente do partido, Juliano Medeiros, nesta segunda-feira (25).

“E olha quem se filiou ao Psol! A ativista e chef de cozinha Bela Gil e o empresário João Demasi! Estamos muito felizes com a chegada de vocês”, escreveu Juliano.

O presidente da sigla ainda ressaltou as bandeiras que o casal pretende defender no partido: “Juntos, vamos somar forças para levar as lutas por alimentação saudável, agroecologia e justiça social ainda mais longe. Obrigado pela confiança. Sejam bem-vindos”.

