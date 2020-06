Belo Horizonte terá segunda etapa de flexibilização nesta segunda

247 - Belo Horizonte dará início a segunda fase de flexibilização do isolamento social na próxima segunda-feira (8).

Segundo o secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado, poderão reabrir as lojas de artigos esportivos, calçados, artigos de viagens, joalherias, bebidas, bijuteria, floriculturas, instrumentos musicais e tabacarias.

"Se a gente pudesse, abria tudo. Estou doido pra abrir restaurante, bar, escola. Se pudesse, abria tudo, mas isso não é possível. Agora que terminamos esta fase de abertura, a gente vai começar a ouvir as escolas, shoppings, clubes, sentar com esses setores, ver os protocolos possíveis de abertura, apesar do risco sanitário de cada uma, para que a gente possa liberar mas com segurança e tranquilidade, que não vá haver impacto nos leitos e nas mortes", disse o secretário.

