Benedita afirma que PT mantém diálogo, mas ainda não fechou apoio a Freixo para governo do Rio

Em entrevista ao programa Jogo do Poder, a deputada Benedita da Silva confirmou que o PT tem conversado com Marcelo Freixo, mas que o assunto continua em aberto, dada a enorme distância do pleito de outubro de 2022 edit

Do Agenda do Poder - Em entrevista ao Jogo do Poder, que vai ao ar, no próximo domingo, a deputada Benedita da Silva (PT) afirmou que não há definição entre os petistas sobre o apoio ao nome do deputado Marcelo Freixo (PSB) como candidato da frente democrática ao Governo do Rio nas próximas eleições. Ela confirmou que o PT tem conversado com Freixo, mas que o assunto continua em aberto, dada a enorme distância do pleito de outubro de 2022.

- Temos, sim, debatido com Freixo sobre isto. É possível. Mas existem outros nomes, inclusive no próprio PT – afirmou, se recusando a revelar a identidade dos supostos outros candidatos.

Em 50 minutos de entrevista, Benedita reafirmou que propósito central da ação política do PT é ampliar o leque de alianças no plano nacional para garantir a eleição de Lula em 2022. Todos os demais acordos estariam submetidos a esse objetivo estratégico.

Indagada se considerava ampla e representativa da centro-esquerda carioca a hipotética chapa com Freixo para o Governo e Alessandro Molon (PSB) para o Senado, limitou-se a afirmar:

- Ampla não é.

Apresentado por Ricardo Bruno e com participação do jornalista Aziz Filho, o programa discutiu também os últimos episódios da CPI da Covid, o governo de Jair Bolsonaro, o racismo estrutural e temas relacionados à segurança pública.

O Jogo do Poder vai ao ar domingo, às 22h30h, pela Rede CNT de Televisão.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.