Benedita da Silva: 'nenhum setor suporta mais o Bolsonaro, nem mesmo os que antes lhe deram apoio'

247 - A deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), em entrevista à TV 247 diretamente do ato contra o atual governo federal que acontece neste sábado (2) no Rio de Janeiro e em vários outros pontos do país, afirmou que Jair Bolsonaro já foi abandonado por todos os setores da sociedade, incluindo aqueles que lhe deram apoio em 2018.

Para a parlamentar, o impeachment de Bolsonaro já teria acontecido se o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não estivesse blindando o governo.

Benedita ainda disse que o país não suportará esperar pela saída de Bolsonaro do poder somente em 2022.

"O nosso povo do estado do Rio de Janeiro, de diferentes setores, está junto pelo 'Fora Bolsonaro' e por esse impeachment que já deveria ter saído se não fosse o presidente da Câmara segurar os mais de 100 pedidos. Nós estamos nas ruas defendendo a vida. São várias as pautas, como a da não privatização dos Correios. É também para que respeitem as mulheres, não matem os negros, parem de nos matar. Estamos também pela democracia, queremos democracia. Queremos comida no prato. Queremos vacina no braço. Ainda não temos 100% dos brasileiros e brasileiras vacinados com a primeira dose, e por outro lado estamos vivendo um governo autoritário, fascista e que nenhum segmento está suportando, nem mesmo aquele que lhe deu total apoio. Vamos virar essa parada. Tenho certeza disso. É só com o povo na rua que a gente pode mudar a situação no Planalto. Não vamos esperar 2022. Queremos agora: 'Fora Bolsonaro!", declarou.

