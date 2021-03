BH: Kalil anuncia compra de 4 milhões de doses da Sputnik V

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (12) a compra de 4 milhões de doses da Sputnik V, vacina russa contra Covid-19.

Ele relatou que ainda terá uma reunião para tratar do assunto, mas que já conversou com o Consulado da Rússia no Brasil e, dentro da lei, fará a aquisição do imunizante.

"Como está chegando muito pouca vacina, estamos providenciando", disse o prefeito.

Para evitar problemas burocráticos, Kalil garantiu que o pagamento será feito antecipadamente.

Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde também fechou contrato para a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V.

A vacina russa ainda não tem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada no Brasil.

