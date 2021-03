Bia Doria ataca padre Júlio Lancelotti: “Tira um prato de comida para ver como ele grita”

Presidenta do Fundo Social do estado, primeira-dama Bia Doria voltou a criticar moradores em situação de rua. "Eles se acomodaram. Pode dar curso, habitação, mas eles voltam para a rua" edit

Revista Fórum - A primeira-dama de São Paulo, Bia Doria, atacou as ações do padre Júlio Lancelotti, que acolhe parte da população marginalizada que vive nas ruas centrais da capital paulista.

Em entrevista ao portal Uol nesta sexta-feira (19), Bia, que preside o Fundo Social de São Paulo, atacou o religioso ao criticar o trabalho de organizações não governamentais (ONGs) que atuam com a população de rua.

Ela disse que o dinheiro que o governo do estado repassa “daria para construir não sei quantos prédios por mês, mas ninguém pode mexer nelas senão todo mundo começa a gritar”.

“Tira um prato de comida do padre Júlio Lancelotti para ver como ele grita. Agora pergunta quantas pessoas ele tira da rua? As pessoas precisam voltar para a sociedade, as pessoas precisam tirar da cabeça esse assistencialismo”, disse ela, que já declarou que a população de rua é “preguiçosa”.

Leia a íntegra na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.