Bia Doria diz que fala sobre população de rua foi tirada do contexto

Revista Fórum - Após chocar internautas e ser alvo de críticas por ter dito que as pessoas que moram na rua “gostam” da situação, a primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Doria, publicou em seu Instagram uma nota de “esclarecimento” em que afirma que sua fala foi retirada de contexto.

“Infelizmente tiraram do contexto uma frase dita por mim em um vídeo que está na internet. O que quis dizer é que se conseguirmos convencer as pessoas que vivem nas ruas a irem para os abrigos públicos, onde terão alimentação de qualidade dentro das normas de higiene da vigilância sanitária, traremos mais qualidade de vida para elas”, escreveu a esposa de João Doria (PSDB), que é presidente do Fundo Social de São Paulo.

