Bia Doria pode sair do Fundo Social de São Paulo depois de declarações sobre moradores de rua

As declarações da primeira-dama Bia Doria de que moradores de rua gostam das ruas porque ali não há "responsabilidades" gerou uma enxurrada de pedidos para que ela deixe a administração do Fundo Social de São Paulo, que presta assistência a pessoas em condições de vulnerabilidade social

247 - A fala da primeira-dama Bia Doria sobre a população de rua deixou vários setores da sociedade civil de São Paulo perplexos, a ponto de sua saída da gestão do Fundo Social de São Paulo fosse aventada por pessoas ligadas ao governo.

A reportagem do jornal Folha de S.Paulo lembra que “as declarações foram dadas em entrevista à socialite Val Marchiori, que ficou famosa após participar do reality show Mulheres Ricas. A entrevista foi gravada no Palácio dos Bandeirantes e publicada nas redes sociais de Marchiori nesta quinta (2), atraindo reações.”

A matéria ainda destaca que “na conversa, a mulher do governador João Doria (PSDB) diz que não se deve dar marmita aos sem-teto porque eles precisariam saber que têm que sair da rua, local que, segundo ela, é confortável: “Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque a pessoa tem que se conscientizar de que ela tem que sair da rua. A rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua.”

