Bicheiro Rogério de Andrade é preso apontado como líder de organização criminosa

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (4), o bicheiro Rogério de Andrade. De acordo com o Ministério Público (MP-RJ), ele continua trabalhando como líder de sua organização criminosa. A PF apreendeu documentos na casa onde ele se encontrava, em Araras, distrito de Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Segundo informações publicadas nesta quinta pelo jornal O Globo, documentos apreendidos comprovam que Andrade continuava recebendo dinheiro trabalhando com jogos de azar e pagava propina para proteger-se da polícia.

Um emissário teria cobrado os atrasados de propina para quatro delegacias de polícia do Rio.

O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-RJ, fez o pedido de prisão à 1ª Vara Especializada em Crime Organizado.

