Bilhetes com ofensas racistas são deixados em edifício: 'seu lugar é no tronco, macaco'

247 - Um bilhete com ofensas racistas foi deixado em um prédio no bairro Planalto, na Região Norte de Belo Horizonte (MG). Os ataques podem ter sido direcionados a um funcionário de uma empresa que presta serviços no condomínio. Ele registrou boletim de ocorrência.

"Sofra as consequências, viado, preto. Ou você sai daqui, o resto toma banho de cloro, africano. Bons tempos eram quando pessoas como você sabiam do seu lugar que é no tronco, macaco, estúpido. Lugar seu é com sua gente na senzala, seus amigos são sujos como você", escreveu o autor da mensagem.

"Volta pra sua jaula gorila volta pro licho (para o lixo) de anafabetos (sic) que você veio preto sujo (...) Lugar de preto não é na limpeza e na sesala (senzala)", acrescentou.

A Polícia Civil informou nessa segunda-feira (25) que os fatos são apurados.

