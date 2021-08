"Biu" se entrega após ter prisão preventiva decretada por incendiar estátua de Borba Gato

"Isso aqui é a demonstração do que é a Justiça brasileira. Que se você não for branco, cristão, nem europeu nórdico, você paga por um ato simbólico", declarou Danilo Silva de Oliveira edit

247 - O motorista de aplicativo e estudante universitário Danilo Silva de Oliveira, o "Biu", se entregou na tarde desta segunda-feira (9) à polícia na 11ª DP (Santo Amaro) após ter prisão preventiva decretada, assim como Galo, por ter participado do incêncio à estátua de Borba Gato em São Paulo.

Em vídeo gravado na entrada da delegacia, Biu disse que considera a prisão injusta e mencionou ainda o caso do homem negro que teve que tirar a própria roupa para provar que não havia furtado um supermercado em Limeira, no interior paulista. No episódio, ninguém foi detido.

"Isso aqui é a demonstração do que é a Justiça brasileira. Que se você não for branco, cristão, nem europeu nórdico, você paga por um ato simbólico. Vale lembrar que ontem um pai de família teve que ficar de cueca no supermercado pra mostrar que ele não roubou nada e uma mulher que matou um entregador também pagou R$ 21 mil e saiu pela porta da frente, e a gente que fez um ato simbólico vai pagar por isso. Mas Justiça seja feita", disse.

#CasoBorbaGato | Danilo Silva de Oliveira, conhecido como Biu, apresentou-se nesta segunda (9) ao 11º DP, em Santo Amaro. Ele admitiu envolvimento no incêndio à estátua de Borba Gato, cuja autoria foi assumida pelo grupo "Revolução Periférica".



Imagens: Pedro Stropasolas/BdF pic.twitter.com/2AYER9xiFF — Brasil de Fato (@brasildefato) August 9, 2021

