Bivar barra pretensão de Garotinho: 'apoiamos Cláudio Castro para governador'

247 - O deputado federal e presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PE), disse que a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho para o governo do Rio de Janeiro não está definida e que o partido irá apoiar a reeleição de Cláudio Castro (PL) ao Palácio Guanabara.

“Não temos candidato constituído no Rio de Janeiro. Temos um apoiamento ao governador Cláudio Castro. Ele entrou com o pedido de pleitear a pré-candidatura dele como governador e falamos que primeiro o diretório estadual do Rio tem que mandar essa demanda e depois submeter ao conselho instituidor do União Brasil para homologar ou não. Não há uma decisão”, disse Bivar ao jornal O Globo.

Anthony Garotinho anunciou sua pré-candidatura na semana passada em função de desentendimentos com Cláudio Castro e a intenção contaria com o apoio do diretório estadual do partido. Na ocasião, o presidente do partido no Rio, Wagner Santos, chegou a afirmar que “ Bivar, é simpático à ideia, já que pretende se candidatar à Presidência. Este partido não depende de ninguém, não teria motivos de lançar uma pré-candidatura para exercer pressão sobre quem fosse. O que temos desse governo (de Castro) são acordos que não foram cumpridos e Garotinho tem as bênçãos do Bivar".

De acordo com lideranças do União Brasil, os acordos descumpridos envolvem a indicação para cargos nas secretaria de Transportes, de Meio Ambiente e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

