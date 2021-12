BlackRock interessada no programa de concessões de SP

Representantes do fundo se reuniram com o governo de SP edit

247 - Representantes do BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, confirmaram interesse em investir no programa de concessões do Estado de São Paulo. O governo de João Doria intensificou as concessões neste ano, em tentativa de estimular a retomada econômica no estado.

O BlackRock administra uma carteira de US$ 9,5 trilhões. No Brasil, o fundo gere U$ 30 bilhões. O fundo tem interesse no setor de infraestrutura brasileiro.

