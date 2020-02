Blocos de rua para o carnaval de São Paulo têm redução de 25%, diz Prefeitura

247 - A Prefeitura de São Paulo informou que houve uma diminuição dos blocos de carnaval que estarão nas ruas de São Paulo. A redução foi de 25%. Segundo a Prefeitura, o total de blocos de rua foi reduzido de 865 para 644.

Os desfiles também tiveram redução: caíram de 960 para 678.

A reportagem do portal G1 destaca que "o novo balanço foi apresentado em reunião fechada, que foi convocada pela prefeitura para apresentar o plano de ação do evento para os organizadores dos blocos. Em janeiro, a administração municipal já havia informado algumas desistências, e tinha dito que o número oficial era de 786 blocos em 861 desfiles. Embora o valor divulgado nesta sexta seja menor, ainda deve bater o recorde em relação a 2019, quando 464 blocos saíram em 490 desfiles."

A matéria ainda informa que "segundo os organizadores dos blocos, um dos principais motivos para as desistências é a dificuldade para conseguir patrocínio. Mas os representantes também reclamam de problemas com a Prefeitura de São Paulo na organização do evento."