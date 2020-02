Blocos têm policiais infiltrados para prevenir arrastões

Policiais vestem roupas parecidas e dançam no meio dos foliões, de acordo com o secretário municipal de Justiça, Rubens Rizek. A Secretaria de Segurança Pública do estado informou que 413 pessoas foram detidas no primeiro fim de semana oficial do Carnaval de rua na cidade edit

247 - Os blocos de Carnaval de São Paulo, que arrastam multidões às ruas, estão infiltrados de policiais disfarçados com a missão de prevenir tumultos e arrastões. Eles vestem roupas parecidas e dançam no meio dos foliões, de acordo com o secretário municipal de Justiça, Rubens Rizek.

Segundo a coluna de Mônica Bergamo, a Secretaria de Segurança Pública do estado informou que 413 pessoas foram detidas no primeiro fim de semana oficial do Carnaval de rua na cidade. Ao todo, 265 pessoas foram presas cometendo furtos e roubos. Outras 127 eram procuradas pelo Judiciário e mais de 21 adolescentes foram flagrados em crimes diversos.

A segurança mobiliza 10 mil policiais nas ruas e conta com ajuda de 15 drones e um computador de reconhecimento facial.