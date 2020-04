Blogueira de viagens é nomeada superintendente do Iphan no Rio

247 - A blogueira bolsonarista de viagens Monique Aguiar foi nomeada pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, como superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no estado do Rio de Janeiro.

A nomeação para o cargo de coordenadora técnica da Superintendência foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (17). A informação é do colunista Guilherme Amado, da revista Época.

O Iphan é uma autarquia federal do Governo do Brasil responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país, com a função de defender e favorecer os bens culturais do país garantindo sua existência e usufruto para as gerações presentes e futuras, bucando a preservação dos tesouros da cultura nacional.

Nas redes sociais, Monique se define como “digital influencer, turismóloga, criativa e apaixonada por fotos e viagens”. No Instagram, onde ela em menos de mil seguidores, a página abre com a frase: "Vai trabalhar. Não quebre o Brasil".

