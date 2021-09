Blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio diz que Carla Zambelli pode ser presa até o 7 de setembro

Alvo do STF do inquérito das fake news, o bolsonarista afirmou que a parlamentar pode ser presa caso não compareça à PF para prestar depoimento no âmbito das investigações sobre um esquema de propagação de notícias falsas edit

247 - O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio afirmou, nesse sábado (4), que a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) pode ser presa até 7 de setembro, após a parlamentar ter sido intimada pela Polícia Federal a prestar depoimento no âmbito do inquérito sobre um esquema de propagação de fake news.

"PF intimou Carla Zambelli para depor no novo inquérito 4879. Alexandre de Moraes determinou que a oitiva seja realizada até domingo, ou seja, antes de 7 de setembro. Será que vão tentar prender a deputada? Toda a minha solidariedade", escreveu o blogueiro no Twitter.

O blogueiro chegou a ser preso, em junho de 2020, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. Em dezembro do mesmo ano, o magistrado determinou a prisão preventiva do bolsonarista após ele descumprir ordem de prisão domiciliar.

Em janeiro de 2021, Moraes converteu a prisão preventiva decretada contra o bolsonarista em prisão domiciliar.

