Bolsonarismo cria fake news adulterando foto de Lula, Paes e Ceciliano

edit

Agenda do Poder - O esgoto do bolsonarismo que jorra pelas redes sociais não tem limites no propósito de falsear a realidade. Deturpam, inventam, distorcem, insultam.. enfim, fazem qualquer coisa para supostamente atingir aqueles que divergem desta ordem unida dos boçais em favor de Jair Bolsonaro.

Nesta sexta-feira, adulteraram grosseiramente uma foto do ex-presidente Lula ao lado do Eduardo Paes e do deputado André Ceciliano, na quadra da Portela. Em substituição ao parlamentar, inseriram a imagem do traficante Celsinho da Vila Vintém, recentemente solto. A fake news mereceu o repúdio veemente de Eduardo Paes, que no twitter protestou: “O grau de vagabundagem e fake news dessa turma do esgoto é sem limites. Não passarão”.

O grau de vagabundagem e fake News dessa turma do esgoto é sem limites. Pegaram uma foto do deputado @AndreCeciliano em evento na Portela e colocaram a cara do tal Celsinho da Vila Vintém que foi solto agora no governo Bolsonaro. Não passarão! pic.twitter.com/9NjW3vsOpn — Eduardo Paes (@eduardopaes) October 22, 2022

