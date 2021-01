Bolsonarismo prepara candidatura de Weintraub para o governo de São Paulo

247 – O economista Abraham Weintraub, considerado por especialistas o pior ministro da Educação da história do Brasil e que hoje está radicado em Washington, vem sendo preparado pelo bolsonarismo para disputar o governo de São Paulo, em 2022. Prova disso é a live "Há esperança para São Paulo?" , feita com o deputado estadual Douglas Garcia, nesta virada do ano, em seu canal no Youtube.

Na maioria dos comentários da transmissão, o nome de Weintraub foi apontado como o de candidato para o Palácio dos Bandeirantes. Seu discurso foi centrado na defesa das liberdades individuais e contra as medidas restritivas que vêm sendo impostas em razão da pandemia. Em declarações recentes, ele afirmou que voltará ao Brasil em breve e disse que jamais se colocará contra o bolsonarismo.

