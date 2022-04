Bolsonarista armado faz ameaças a Lula (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um homem que diz ser morador da cidade de Natividade da Serra, no Vale do Paraíba, próximo ao litoral norte de São Paulo, fez ameaças ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Oh, Lula, deixa eu falar um negócio para você seu pinguço, ladrão, vagabundo, quadrilheiro. Você tá ameaçando os outros, seu bandido ordinário. Gostaria que você viesse me visitar aqui também. Eu moro aqui na cidade de Natividade da Serra, [bairrro de] Pouso Alto, perto de Caraguatatuba. Venha me visitar, diz o homem", dise o homem.

Em seguida, ele mostrou uma arma e disparou tiros em um boneco que está logo à frente.

Outros casos

Não foi a primeira vez que o ex-presidente Lula recebeu ameaças em 2022, ano de eleição. No começo do mês, o deputado estadual pelo Paraná Coronel Lee (DC) disse que já mandou o "bando do MST e da esquerda" para o "inferno". As declarações do parlamentar foram publicadas pelo jornalista Eduardo Matysiak no Twitter.

O deputado federal Junio Amaral (PL-MG) divulgou um vídeo no qual ele manuseava uma arma de fogo enquanto fazia provocações a Lula.

No dia 24 de março, circulou nas redes sociais um vídeo em que um homem na cidade de Gravatal, no Sul de Santa Catarina, praticou tiros ao alvo e fez ameaças a membros do PT.

Antes o vereador de Porto Alegre e policial civil Leonel Radde (PT-RS) foi ameaçado de morte por neonazistas, assim como Lula, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e o ativista do movimento negro Antonio Isupério.

