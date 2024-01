Bolsonarista destrói placa de Marielle e quebra quadro com imagem de Lula em bar no Rio (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um bolsonarista arrancou um quadro com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e destruiu uma placa alusiva à vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. A ação ocorreu na última quinta-feira (11), no Armazém Pousada São Joaquim, que fica na Rua Almirante Alexandrino, mas o vídeo contendo o vandalismo viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira.

O estabelecimento afirmou que o homem seria um "cliente embriagado e insatisfeito com a posição política representada pelos objetos expostos nas paredes".

O estabelecimento também informou que registrou boletim de ocorrência contra o vândalo: "Respeitamos e acolhemos todas as opiniões, mas não admitimos qualquer forma de violência e violações nesta casa". O bar mostrou como ficou o quadro com a imagem do presidente. O vidro da moldura foi despedaçado, mas o desenho ficou intacto. Segundo os responsáveis pelo local, a peça foi dada de presente por uma artista.

De acordo com o UOL, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o caso está sendo investigado pela 7ª Delegacia do Estado e foi encaminhado para o Juizado Especial Criminal (Jecrim). O homem responsável pelo vandalismo ainda não foi identificado.

ATENÇÃO: valentão de extrema direita invadiu um bar em Santa Teresa, no RJ, para destruir uma placa da Marielle Franco e um retrato do presidente Lula. Esses extremistas não estão preparados para viver em sociedade. Ajudem a identificar o marginal. pic.twitter.com/DaP9fdZJoo — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) January 15, 2024





