Bolsonarista gastou R$ 5,1 mil dos cofres públicos para ir ao Pânico explicar emenda de R$ 200 mil que concedeu ao seu advogado

Metrópoles - A deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PSL), de Santa Catarina, usou R$ 5.107,78 de dinheiro público para viajar na última quarta-feira (2) a São Paulo, onde participou do programa Pânico, da Jovem Pan.

Na entrevista, a integrante do PSL admitiu que destina emendas parlamentares apenas a “amigo, apoiador e pessoas que compartilham dos mesmos ideais” que ela.

Um dia antes, na terça-feira (1), o Metrópoles revelou que Campagnolo destinou R$ 249,8 mil em emenda para uma entidade cujo presidente é amigo e advogado dela, o empresário Gastão Filho. O montante foi repassado em dezembro do ano passado para a Fundação Catarinense de Hipismo (FCH). O Ministério Público de Santa Catarina instaurou notícia de fato sobre o caso.

O reembolso das passagens (R$ 3.798,78) compradas pelo gabinete de Campagnolo consta no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc).

A parlamentar catarinense também cobrou da Casa Legislativa uma diária de R$ 847 devido ao deslocamento. O assessor dela, Isaque de Miranda – que também trabalha com a deputada no Clube Campagnolo –, recebeu, por sua vez, uma diária no valor de R$ 462.

O motivo da viagem a São Paulo consta como “reunião/visita com lideranças/entidades”.

A assessoria de Ana Campagnolo foi procurada na segunda-feira (7/3) para esclarecer se, além de participar da entrevista no estúdio da Jovem Pan, a deputada se reuniu com lideranças ou entidades. Não houve respostas. Nas redes sociais dela, não há qualquer registro sobre possível encontro.

