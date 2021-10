Bolsonarista, presidente do CFM já foi acusado de faltar a 873 plantões em hospital

Apoie o 247

247 - O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), o bolsonarista Mauro Ribeiro, que nesta semana ingressou no rol de investigados pela CPI da Covid, já foi acuado pelo acusado pelo Ministério Público por ter faltado, sem justa causa a 873 plantões enquanto era médico da Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, entre junho de 2013 e outubro de 2015.

De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, o médico, formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, teria recebido cerca de R$ 72 mil de forma indevida pelos plantões não realizados.

