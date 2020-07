Bolsonarista que atacou fiscal diz não estar arrependida: "tenho tom de voz alto, sangue italiano"

“Minha frase ficou descontextualizada. Sei que tenho tom de voz alta, tenho sangue italiano, e às vezes se torna agressivo no calor da emoção", disse Nívea Valle Del Maestro, que atacou verbalmente um fiscal da Prefeitura do Rio edit

247 - A bolsonarista Nívea Valle Del Maestro comentou sobre suas agressões verbais, com o seu marido, contra um fiscal da Prefeitura do Rio durante uma fiscalização no fim de semana após a reabertura de bares na cidade.

Ao portal G1, ela disse: “Não é arrependimento. Hoje posso reconhecer minha alteração de voz e meu tom foi mal interpretado. Se a gente se arrepende de alguma coisa é de ter saído de casa".

Ela também afirmou que sua "frase ficou descontextualizada". "Sei que tenho tom de voz alta, tenho sangue italiano, e às vezes se torna agressivo no calor da emoção. Mas em momento algum eu desacatei ou quis diminuir o rapaz”, disse Nívea, que foi demitida após o episódio.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.